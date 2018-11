Allerta "arancione" e monitoraggio del fiume Akragas, il sindaco: "Non ci sono criticità, né nuovi rischi"

Non è stato perso d'occhio nemmeno per un attimo. Dopo l'inferno del passato week end - quando l'allerta, diramata dalla Protezione civile regionale, era però "rossa" - per tutta la giornata, e si andrà avanti fino a stanotte, la Protezione civile comunale ha sistematicamente controllato il fiume Akragas. Non ci sono emergenze. Non c'è alcun rischio di nuova esondazione. Lo conferma, dopo aver acquisito i dati dell'ultimo monitoraggio effettuato, anche il sindaco di Agrigento Lillo Firetto: "Al momento non ci sono particolari evidenze, il monitoraggio comunque prosegue".

L'allerta "arancione" durerà fino alla mezzanotte di oggi. Per domani sono ancora previsti temporali sparsi, ma l'allerta è quella della vigilanza: "gialla". Apprensione e preoccupazione oggi però sono tornate ad "aleggiare" sul Villaggio Peruzzo. Tantissimi gli agrigentini, soprattutto chi in quella zona ha casa, che - con occhio scrupoloso - cercavano di verificare se il livello del fiume si alzasse o meno. Le piogge non hanno però, almeno per il momento, determinato criticità.