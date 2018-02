L'Akragas e le speranze di rinascita, mister Di Napoli: "L'obiettivo è salvare la categoria"

Ha cambiato oltre il 50 per cento dei suoi giocatori. E' il momento della speranza - speranza di una rinascita - per l'Akragas calcio. Anche se non sarò semplicissimo far amalgamare immediatamente tutti gli atleti. Ma mister Lello Di Napoli ci crede: "Chi sa giocare a calcio fa presto a capire cosa vuole un allenatore. Voglio un calcio fatto di umiltà, abnegazione e sacrificio. E sicuramente lo capiranno perché sono tutti giocatori che hanno delle grandi motivazioni".

Tutti convocati per domani. "E' necessario creare entusiasmo. Ci davano già per spacciati, ma abbiamo l'obiettivo di salvare la categoria - ha sottolineato Di Napoli - . Abbiamo preso gente motivata. Chi continua a fare disfattismo, non ci interessa. Dobbiamo pedalare e sudarci la maglia perché ognuno di noi si sta giocando qualcosa di importante".

Ecco la lista, suddivisa per ruolo, con i relativi numeri di maglia dei calciatori:

Portieri: 1 Vono, 12 Lo Monaco

Difensori: 23 Scrugli, 3 Raucci, 14 Danese, 20 Petrucci,13 Ioio, 15 Pisani, 27 Canale, 6 Mileto

Centrocampisti: 17 Saitta, 4 Sanseverino, 29 Bramati, 7 Carrotta, 8 Zibert, 18 Navas, 11 Pastore

Attaccanti: 9 Dammacco, 10 Camara', 28 Gjuci, 24 Moreo, 16 Minacori.