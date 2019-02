Vittorio nasce ad Agrigento nel 1995. Scopre la sua passione per il rap all'età di 16 anni, periodo in cui inizia ad esercitarsi con le sue prime registrazioni. Da febbraio è online su YouTube "Lupo Solitario", passato sul Canale 116 per Prima Free Passione e Musica.

Prod. by Brixton Base Mafia

Mixed by MixFlips

Riprese a cura di Pierpaolo Maso e Andrea Bano

Montaggio di Pierpaolo Maso.

(Redazione Veneziatoday)