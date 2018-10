Via della Concordia, sorpresi tre "lanciatori seriali" di rifiuti

E' una delle zone della città dove il fenomeno dell'abbandono di rifiuti sembra essere più violento. Siamo in via della Concordia, a Villaseta. Qui, in vari punti della popolata arteria, nel cuore del quartiere popolare, i cumuli di spazzatura sono ormai larghi diversi metri, e tra i sacchetti è possibile trovare di tutto: dagli ingombranti alle carcasse di animali. Una situazione igienico-sanitaria ormai fuori controllo, rispetto alla quale sono adesso le multe a - si spera - riportare un po' di normalità.

La Polizia municipale, infatti, ha puntato le proprie telecamere sull'area, nel tentativo di individuare alcuni degli autori dello scempio, sorprendendone tre, che sono stati regolarmente verbalizzati e multati.

La speranza, evidentemente, è che il timore di una multa salata possa dissuadere i "lanciatori seriali" dal continuare su questa linea, anche se appare scontato che senza un'azione diretta di controllo a monte, individuando gli evasori e coloro che non hanno ritirato i mastelli, o semplicemente non li usano, sarà difficile riportare la normalità.