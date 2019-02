Il dopo Sanremo di Naro, i concittadini di Piero Barone: "Sei tu il nostro vincitore"

Archiviata anche l'edizione 2019 del festval di Sanremo siamo stati a Naro, città d'origine di Pietro Barone de "Il Volo".

Nella "Fulgentissima" l'intera comunità, con in testa il sindaco Cremona, è rimasta incollata davanti agli schermi fino a notte fonda e per molti si sono rivissuti

i monenti dell'edizione 2015 quando i tre ambasciatori del bel canto, conquistarono il leone d'oro. Migliaia di naresi, hanno tifato e

votato per "musica che resta" la canzone portata all'Ariston da Piero, Ignazio e Gianluca. C'è amarezza a Naro dove anche fra i fan di Piero, così come nel resto dello stivale, emerge un filo di polemica.