Volley, nuovo colpo di mercato della Seap Aragona

Nuovo colpo di mercato della Seap Aragona Volley. La società ha infatti annunciato di aver ingaggiato il nuovo libero, Federica Vittorio, classe 1991, originaria di Catania e soprannominata la “catanese volante” per i tuffi, i salti, le acrobazie e per l’eccellente reattività.

"E’ senza dubbio uno dei migliori liberi visti finora nei campionati di serie B1 ed è reduce dalla brillante stagione con la maglia della Giò Volley Aprilia - commentano dalla società ., culminata con la vittoria del campionato e la promozione in A2, ed il terzo posto nella Final Four di Coppa Italia di B1".

Vittorio ha giocato con il Maglie in serie B1, ma anche con il Castelvetrano in B1 e Asem Bari in serie B2. Ha iniziato la carriera nell’Usco Gravina in C nella stagione 2006/2007, per poi iniziare il suo lungo cammino tra B2 e B1, passando da Tremestieri, Holimpia Siracusa e Modica.