Volley, la Seap Dalli Cardillo pronta per la sfida con l'Isernia

Ultimo giorno di allenamento oggi, giovedì 14 novembre, per la Seap Dalli Cardillo Aragona, in vista della partenza per il Molise di domani mattina.

La capolista del campionato di serie B1, girone D, sabato 16 novembre, alle 15:30, sfiderà l'Europa 92 Isernia al PalaVarazi di Bojano, in provincia di Campobasso. Coach Luca Secchi avrà tutte le giocatrici a disposizione, dato che è stata recuperata anche la palleggiatrice Martina Baruffi,