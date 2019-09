Treviso basket, l'empedoclino Matteo Imbrò si fa male: lesione muscolare

Sono ore di apprensione per Matteo Imbrò. L’empedoclino e capitano di Treviso basket, squadra che milita in A1 di basket, si è fatto male. Per il giocatore si teme un lungo stop. Matteo Imbrò, secondo quanto fatto sapere dalla società trevigiana, ha riportato una lesione muscolare alla coscia destra.

“Lo staff medico di TVB – fa sapere la società di A1 - ha già iniziato le terapie con il giocatore che verrà costantemente monitorato. Solo successivamente, in base alla risposta dell’atleta, potranno essere valutati i tempi di recupero”.