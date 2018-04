Poligono "Air fire" Ribera, ecco i risultati della seconda gara "dell'amicizia"

Si è svolto il il secondo incontro dell’amicizia tiro al bersaglio. In una giornata primaverile ma ventosa, ha obbligato a calcolare la spinta del vento sul pallino.

I tiratori provenienti da Ribera, Sciacca, Cianciana, Palermo e paesi limitrofi. Hanno dato prova della loro, bravura e precisione. 25+25 sagome da abbattere per un totale di 50 un colpo a sagoma posizionate a diverse distanze da 10 a 34 metri in un campo di tiro adibito a percorso caccia. Si classifica primo per la categoria PCP con-49/50 il riberese Tommaso Pedalino, al secondo posto il ciancianese Pietro Bosciglio 41/50, al terzo posto il palermitano Pietro Storniolo 38/50, al quarto Calogero Sarullo - 27/50, quinto Accursio Vitabile - 26/50 entrambi di Ribera, sesto il palermitano Fabio Giangreco con-20/50, settimo posto il saccense Donato Gulino con-15/50.

Per la categoria Springer al primo posto Sebastiano Cuffaro - 41/50 al secondo Giovanni Corsentino - 31/50 entrambi di Ribera, terzo da Torretta Vincenzo Gambino - 29/50, quarto Giovanni Gulino -22/50, quinto Giuseppe Leo - 11/50, sesto Pier Giuseppe Leo - 5/50, settimo Enzo Tramuta questi ultimi tutti di Ribera. In un contesto armonioso e sportivo si è svolta la premiazione. Si conclude la giornata in allegria con panino e salsiccia e contorni varie.