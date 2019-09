Supercoppa Lnp: valanga Fortitudo Agrigento batte l'Orlandina

La Fortitudo Agrigento, nel turno di Supercoppa Italiana, ha battuto l’Orlandina basket. Il derby di fine estate va al roster di coach Cagnardi. I biancazzurri a valanga su una Orlandina rimaneggiata. La Fortitudo Agrigento si è imposta con il punteggio di 108 a 68. Fin dalle prime battute, nel primo quarto, Agrigento è salita in cattedra.



Ad aprire è stata una percussione di Easley ed un canestro facile. Stessa storia per Pepe, autore di pregevoli giocate, ed anche Lorenzo Ambrosin. Agrigento comanda il match, la partita non è stata mai messa in discussione.



La Fortitudo Agrigento ha chiuso il primo quarto con il punteggio di 33 a 16. Nel secondo periodo di gioco è ancora la Fortitudo Agrigento a comandare imponendosi con il punteggio di 66 a 46.



I biancazzurri hanno portato ben sei giocatori in doppia cifra, top scorer per Agrigento: Lorenzo Ambrosin autore di 23 punti. In cattedra anche Simone Pepe, suoi i 20 punti in partita. In doppia cifra anche la coppia di americani formata da Easley e James, rispettivamente con 15 e 12 punti.



Bene Fontana con 11 punti e De Nicolao con 12 punti. Ultimo quarto solo d’accademia, Agrigento consolida il vantaggio e chiude la terza giornata di Supercoppa italiana sfondando il muro dei cento. I biancazzurri guidati da un super Pepe, chiudono la partita con il punteggio di 108 a 68.



Orlandina Capo d’Orlando – MRinnovabili Agrigento 68-108 (16-33, 28-33, 16-21, 8-21)



Orlandina Capo d’Orlando: Johnson 27 (11/13, 0/1), Lagana 14 (4/5, 0/1), Galipó 10 (4/12, 0/1), Mobio 7 (2/10, 1/3), Neri 5 (1/2, 1/3), Donda 4 (2/4, 0/0), Ani 1 (0/2, 0/0), Klanskis 0 (0/1, 0/0), Loiacono 0 (0/0, 0/0), Triassi 0 (0/0, 0/0), Longo 0 (0/0, 0/0). All Sodini

Tiri liberi: 14 / 21 – Rimbalzi: 26 13 + 13 (Brice Johnson 8) – Assist: 11 (Marco Lagana 5)



MRinnovabili Agrigento: Ambrosin 23 (4/4, 4/6), Pepe 20 (1/1, 4/6), Easley 15 (7/8, 0/0), De Nicolao 12 (3/3, 2/3), James 12 (0/3, 3/5), Fontana 11 (2/3, 1/2), Moretti 7 (3/4, 0/1), Rotondo 6 (2/5, 0/1), Cuffaro 2 (1/2, 0/0),Chiarastella 0 (0/0, 0/2). All Cagnardi, ass Giovanatto, Ferlisi



Tiri liberi: 20 / 26 – Rimbalzi: 25 7 + 18 (Samuele Moretti 7) – Assist: 29 (Giovanni De Nicolao 9)