"Leggende", nuova sfida per Albano Chiarastella: ecco chi affronterà

Dopo il boom del primo turno, Albano Chiarastella, è pronto ad affrontare un nuovo avversario. “Leggende”, la sfida voluta dalla Lega Nazionale Pallacanestro, ha raccolto migliaia di voti. Il capitano della Fortitudo Agrigento, sostenuto dai suoi tifosi, affronterà un altro big della pallacanestro italiana, ovvero Valerio Amoroso.

Ecco la formuna: Al termine del primo turno abbiamo scoperto le 11 Leggende promosse agli ottavi di finale, cui sono state aggiunte le 5 migliori perdenti, tenendo in considerazione tutti i valori numerici a disposizione dagli esiti delle varie sfide. Seguiranno quarti di finale (12-16 maggio), semifinali (18-22 maggio) e la Finale: che avrà inizio il 24 maggio, per arrivare a conoscere martedì 26 il volto della “Leggenda tra le Leggende”. Attenzione al calendario di gioco, per sapere quando la vostra Leggenda andrà in sfida.



Come votare: Anche per gli ottavi di finale ci sono sempre 24 ore per esprimere il proprio voto. Si vota solo sui canali ufficiali Lnp, nel post del sondaggio sulla pagina Facebook.

Il calendario



Mercoledì 6 maggio



Ore 12.00 – CAPO D’ORLANDO/Gianluca Basile – ROSETO/Remo Maggetti

Ore 14.00 – MONTEGRANARO/Valerio Amoroso – AGRIGENTO/Albano Chiarastella



Giovedì 7 maggio



Ore 12.00 – NAPOLI/Lynn Greer – TREVIGLIO/Andrea Pecchia

Ore 14.00 – TRAPANI/Francesco Mannella - FERRARA/Charlie Foiera



Venerdì 8 maggio



Ore 12.00 – SCAFATI/Pino Corvo – BIELLA/Joe Smith

Ore 14.00 – VERONA/Roberto Dalla Vecchia – SAN SEVERO/Mario Del Vicario



Sabato 9 maggio



Ore 12.00 – FORLÌ/Rod Griffin – MANTOVA/Mario Ghersetti Ore 14.00 – IMOLA/Vincenzo Esposito – RIETI/Willie Sojourner