Calcio, il Trapani vola in serie B: il riberese Italiano l’artefice di una grande impresa

Il Trapani vola in serie B, i granata battono il Piacenza nella finale play off e si aggiudicano un posto tra le grandi. Una cavalcata trionfale guidata da un riberese doc. Vincenzo Italiano, genio ma niente sregolatezza, è riuscito a buttare via le big dai play off e vincere. Il cuore oltre l’ostacolo per un tecnico che entra di diritto nella storia della società granata. Mille peripezie, una squadra di giovani e tanta voglia di fare: Italiano non si è mai posto limiti. Così è stato, il riberese è stato portato in trionfo per una impresa che va celebrata.

Non è il solo agrigentino ad alzare la coppa, nel Trapani anche Desiderio Garufo. Terzino di Grotte che è riuscito a tornare a Trapani imponendo leadership ed esperienza. Non è agrigentino ma ha indossato la maglia dell’Akragas, Andrea Scrugli, è tra i trionfatori di una notte magica. Con lui anche l’ex biancazzurri Aloi.

