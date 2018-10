Seconda sconfitta consecutiva per l'Akragas Futsal, risultati e classifica

Seconda sconfitta consecutiva in casa per l’Akragas Futsal che viene piegata in casa dalla Mabbonath con il risultato di 4 a 3. Partita intensa, maschia, combattuta e giocata colpo su colpo che ha emozionato e tenuto con il fiato sospeso il pubblico dello Sport Village. Le reti del match portano le firme, per gli ospiti di Hamici, Restivo, Torcivia e Rizzo; mentre per i padroni di casa vanno a segno Casali e Cascino con una doppietta.

Gli altri risultati di giornata:

Cataforio - Arcobaleno Ispica 7 - 1

Catania - Assoporto Melilli 2 - 6

Regalbuto - Agriplus 7 - 4

Mascalucia - Polistena 5 - 2

Real Parco - Polisportiva Futura 3 - 1

Classifica

Assoporto 9

Cataforio 7

Mabbonath 7

Mascalucia 6

Polistena 6

R. Palco 6

Regalbuto 6

Akragas 3

Catania 3

Futura 0

Agriplus 0

Arcobaleno 0

Prossimo impegno per il rooster bianco azzurro lo scontro diretto contro l’Arcobaleno Ispica.