Buona la prima: la Seap Dalli Cardillo Aragona si impone sul Chieti

Buona la prima per la Seap Dalli Cardillo Aragona. Esordio in serie B 1 convincente per la squadra del presidente Nino Di Giacomo che supera con un perentorio 3-0 l’ostica e combattiva Connetti.it Chieti. Il sestetto di coach Luca Secchi si è imposto con questi parziali: 25-21, 25-22, 25-18. Di fronte ad un folto pubblico, le biancazzurre hanno sfoderato una superba prestazione in ogni fondamentale conquistando con merito l’intera posta in palio.

Miglior realizzatrice in casa Aragona, la schiacciatrice Serena Moneta con 13 punti. Le abruzzesi, invece, sono mancate nei momenti topici del match ed hanno sempre rincorso il risultato. La Seap Dalli Cardillo Aragona è scesa in campo con il sestetto tipo: Trabucchi in palleggio, Aricò opposta, Manzano e Composto centrali, Donà e Moneta martelli ricevitori, Vittorio libero. La Connetti.it Chieti, priva dell’opposto titolare Sara Gotti, infortunata, ha risposto con Giroldi in regia, il capitano Culiani nell’insolito ruolo di opposto, Spadoni e Galiero centrali, Lestini e D’Angelo martelli ricevitori, Torrese libero. Nel corso del match, l’allenatore Giorgio Nibbio ha mandato in campo anche la seconda alzatrice Ricchiuti, la schiacciatrice Di Tonto e la centrale Micheletto. La partita è stata diretta in maniera impeccabile dagli arbitri Chiara Santangelo e Claudio Spartà, entrambi di Catania. Dopo un avvio equilibrato, le padrone di casa riescono a piazzare il break decisivo per comandare il primo set con questi parziali: 7-3 e 16-11. Poi qualche errore di troppo in attacco e le buone giocate di Culiani, D’Angelo, Spadoni e Galiero favoriscono la rimonta delle ospiti che passano anche in vantaggio, 17-18. La Seap Dalli Cardillo Aragona non si scompone, rimane concentrata e trascinata da Moneta e capitan Donà riesce a realizzare i punti dell’allungo decisivo. Le neroverdi annullano un primo set point ma poi la palleggiatrice Giroldi sbaglia la battuta ed il primo parziale termina, 25-21. La battaglia prosegue nel secondo set, ma è sempre la Seap Dalli Cardillo Aragona a dettare legge con un ottimo gioco di squadra: 3-0, 8-6 e 16-11 i primi e importanti parziali. Sale in cattedra anche Ramona Aricò e per la Connetti.it Chieti c’è poco da fare. Ricezione e muro delle biancazzurre hanno ottime percentuali ed i contrattacchi punto vanno regolarmente a segno. Le ospiti sono brave ad annullare tre set point a Composto e compagne, ma poi ci pensa l’opposto Aricò, con un attacco potente e preciso, a far gioire i tifosi di casa. Il set termina 25-22. La reazione della Connetti.it Chieti non c’è ed il terzo parziale è letteralmente dominato dalle aragonesi. Trabucchi dirige il gioco in maniera impeccabile e manda a segno tutte le compagne di squadra. I parziali sono netti: 8-5, 16-12 e 21-13. Nel finale, le abruzzesi provano a recuperare lo svantaggio con gli attacchi di Lestini e Culiani, ma il sestetto di Luca Secchi mostra grande carattere, personalità e chiude la contesa con l’attacco vincente di Serene Moneta da post 4. Finisce 25-18, finisce 3-0 e la Seap Dalli Cardillo Aragona inizia nel migliore dei modi l’impegnativo e difficile campionato di serie B1, girone D. Domenica prossima, per la seconda giornata, la formazione del presidente Nino Di Giacomo sarà di scena in Calabria contro il Palmi. Il match inizia alle ore 17:30 e sarà possibile seguirlo in diretta streaming sulla pagina ufficiale facebook della Pallavolo Aragona.

Questo il tabellino della Seap Dalli Cardillo Aragona:

Trabucchi 2 punti, Moneta 13, Composto 8, Manzano 3, Donà 9, Aricò 12, Vittorio (L), Baruffi n.e., Parisi (L) n.e., Patti n.e., Facendola n.e., Falcucci n.e.

Allenatore Luca Secchi.