Speciale corsa nella Valle dei Templi, ecco il percorso

Il primo maggio 2018 corsa in lungo ed in largo per uno dei siti archeologici più belli e affascinati al mondo quello proposto dalla Asd Olimpus Runners Kerkent in occasione del quinto EcoTrail della Valle dei Templi di Agrigento.

L’evento sportivo valido come prima prova del Campionato BioEco Trail Runners si svilupperà su un circuito di 17km., con partenza alle 09,30, che toccherà gli angoli più belli della Valle dei Templi ed in particolare il Tempio dei Dioscuri, tempio di Ercole, Tempio di Vulcano, Quartiere Ellenistico- Romano, Tempio di Giunone e Tempio della Concordia dove è posto l’arrivo.

Anche i meno allenati potranno divertirsi partecipando al Walktrail di 10km una lunga passeggiata che li porterà a conoscere i gioielli architettonici della Valle dei templi di Agrigento in maniera divertente e particolare.