Pallavolo Aragona, coach Dagioni confermato alla guida tecnica

La Pallavolo Aragona conferma coach Massimo Dagioni sulla panchina anche per la prossima stagione. Sarà affiancato dall'allenatore in seconda e preparatore atletico Danilo Turchi e dallo scoutman Damiano Romano.

Per Dagioni si tratta di una riconferma sulla panchina biancoazzurra dopo la breve esperienza nello scorso campionato di serie B1 quando è subentrato, il 13 febbraio, al dimissionario Luca Secchi per guidare la Seap Dalli Cardillo Aragona alla scalata in A2, obiettivo che poi non si è potuto concretizzare a causa della sospensione del campionato per l’emergenza coronavirus.

Massimo Dagioni è un tecnico di grande esperienza. Nato a Roma nel 1966, prima di approdare alla Pallavolo Aragona è stato sulla panchina della Saugella Monza in A1. Nella sua lunga carriera vanta anche la vittoria dello scudetto in Tunisia e della Coppa nazionale con lo Sfax. Dagioni ha subito trovato l'intesa col presidente Nino Di Giacomo per proseguire insieme e, secondo quanto fa sapere la proprietà, avrà anche pieni poteri per l'allestimento del roster per cercare di ottenere la promozione in serie A2.

"Ripartiamo insieme con la Seap Dalli Cardillo Aragona - commenta -, sono molto carico e motivato. Il Covid ci ha tolto un finale di stagione che si preannunciava importante, ma è ora di guardare avanti. Ho sentito subito grande sintonia con tutto l’ambiente e non vedo l’ora di iniziare a lavorare in campo con le ragazze”.