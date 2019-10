Calcio a 5, la Nazionale per pazienti psichiatrici vola a Lampedusa

La Nazionale Italiana di Calcio a Cinque per pazienti psichiatrici "Crazy For Football" sarà a Lampedusa per partecipare a una serie di eventi e incontri finalizzati a diffondere la cultura dell'inclusione sociale. L'evento si terrà da oggi fino a domenica 27 ottobre.

Gioranta clou è il 25 ottobre alle 15 quando - grazie alla collaborazione del fondo "Fuocoammare per Lampedusa" e con il patrocinio del Comune di Lampedusa - la Nazionale giocherà una partita di beneficenza allo "Stadio Comunale" con la squadra locale della Gsm Academy Lampedusa, alla presenza del Responsabile del Fondo Stefania Mancini.

Nell'ottica di sensibilizzare i più giovani alle delicate tematiche legate alla salute mentale, il giorno prima della partita di beneficenza, nella mattinata del 24 ottobre, l'auditorium dell'Istituto omnicomprensivo "Luigi Pirandello" di Lampedusa e Linosa proietterà agli studenti il documentario "Crazy for Football", che racconta la storia della nazionale di calcio a 5 di pazienti psichiatrici, protagonista del campionato del Mondo in Giappone nel 2016 e vincitrice della Dream World Cup a Roma nel 2018. Saranno presenti Santo Rullo - "ideatore" della Nazionale -, il commissario tecnico Enrico Zanchini e tutti i calciatori protagonisti del documentario, che avranno modo di raccontare ai ragazzi le loro esperienze ed invitarli ad assistere alla partita di beneficenza del giorno successivo.