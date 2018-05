Migliore giovane del campionato di Eccellenza, fioccano i voti per Cappello

Award of Football Stars 2018, in corsa anche un agrigentino. Il migliore giovane del campionato di Eccellenza, si vota anche sui social. Per questo, Alessandro Cappello, ex Akragas ed oggi al Licata calcio, concorre all’ambito riconoscimento. Al momento, il giovane è primo, dietro di lui altri “colleghi” siciliani.

https://m.facebook.com/questions.php?question_id=2030328367230238