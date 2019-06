Matteo Imbrò vola in serie A, è festa grande per l'empedoclino di Treviso

L’empedoclino Matteo Imbrò vola in serie A. La guardia in forza al Treviso basket ha visto gara 3 dei play off ed ha alzato al cielo la coppa più bella. Al seguito di Imbrò, circa cinquanta empedoclini, parenti e amici tutti a sostegno del talentuoso giocatore.

Lui, capitano di Treviso, ha vinto in terra sicula. La sua squadra è riuscita ad imporsi tre a zero nella serie, facendo da schiaccia sassi. Imbrò, adesso, si gode i festeggiamenti per il futuro ci si penserà tra qualche giorno.

La sua post season è stata da vero protagonista, il giovane empedoclino è diventato uomo e con lui tutte le sue ambizioni ed i suoi obiettivi.