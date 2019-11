L'agrigentino Marco Portannese pronto ad un ritorno in A2? Scafati ci pensa

Marco Portannese torna a giocare in A2? Secondo quanto fatto sapere da “Spicchi d’Arancia”, l’agrigentino sarebbe finito nei radar del team di Longobardi.

Scafati, che non sta vivendo un buon momento, starebbe pensando ad un rinforzo di spessore, ovvero Marco Portannese. L’agrigentino che in estate si è allenato con la Fortitudo Agrigento, ha già indossato la maglia del club campano.

Scafati infatti avrebbe raggiunto un’intesa di massima con Marco Portannese che - secondo quanto fatto sapere da Spicchi - potrebbe unirsi al club campano dal 16 dicembre quando con l’inizio del girone di ritorno si aprirà una nuova finestra per i tesseramenti suppletivi dopo che la Givova ha usato quello del girone di andata per Deshawn Stephens. Portannese, attualmente in Svizzera ai Lugano Tigers (6g, 14.8ppg, 5.8rpg e 3.5apg), era già stato a Scafati nel 2010-11 e nel 2015-16 con Giovanni Perdichizzi in panchina.