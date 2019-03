La Futsal Canicattì vince il derby, vetta sempre più vicina

La Futsal Canicattì "travolge" nel derby l'Asd di Canicattì. Ottava vittoria consecutiva e vetta sempre più vicina. La formazione canicattinese allenata da mister Jack Giardina, infatti, si conferma anche dopo il 20esimo turno nel campionato di calcio a 5 serie C2 girone A la squadra più in forma del momento superando nel sentito derby l’ASD Città di Canicattì 5.

La stracittadina, che ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni sugli spalti del Pala Saetta – Livatino di Canicattì e che si è giocata in un clima di grande sportività e lealtà, ha visto la supremazia del Futsal Canicattì 5 che si è imposto con il punteggio di 8 a 1.

Le reti del derby canicattinese sono state siglate per il Futsal Canicattì 5 da Sirone, Provvidenza, Daino Moncado ed Ilardo mentre la rete della bandiera per gli uomini di mister Di Natale è stata realizzata da Lalicata. "Sono molto contento della vittoria", dichiara mister Jack Giardina .

"Adesso ci aspettano 6 finali, partite che siamo costretti a vincerle tutte per cercare di mantenere e consolidare il secondo posto e, perché no, provare a raggiungere e superare l’Alqamah considerando che gli alcamesi dovranno venire a giocare in casa da noi nella penultima di campionato; infine voglio ringraziare lo straordinario, caloroso e numerosissimo pubblico presente al palazzetto che ci sostiene e ci da una marcia in più".