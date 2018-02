L'Akragas sulle spalle di Camarà, l'attaccante: "Catanzaro? Ho voglia di fare gol"

L’Akragas domani affronterà il Catanzaro. La partita si giocherà al “De Simone” di Siracusa. Pronto ad essere schierato tra gli undici titolare è l’attaccante Idrissa Camarà.

“Sono venuto qui contento, mi ha convinto mister Di Napoli. Per stare all’Akragas serve impegno. La mia scelta? Qui mi trovo bene, ci impegniamo tanto. Abbiamo bisogno di un risultato. Non dobbiamo aspettare e dobbiamo dare il massimo. Per battere il Catanzaro serve concentrazione, vogliamo fare bene. Ho tanta voglia di fare gol”.