"Mr Cannon", l'americano che fa bene alla Fortitudo Moncada Agrigento

La Fortitudo Moncada Agrigento ha ben operato sul mercato estivo. Il diesse Cristian Mayer ha “pescato” Jalen Cannon. Americano talentuoso e caro amico di Penny Williams, secondo statunitense della Moncada. Cannon ha avuto un impatto devastante con il campionato italiano. L’ala centro della Fortitudo è stato il migliore giocatore del mese di febbraio. Un primato che Cannon ha commentato così: “Mi fa piacere, anche se mi rende felice avere finto le partite nel mese di febbraio. Vincere significa tanto, è la via che ci può condurre ai play-off. In ogni partita provo a dare sempre il cento per cento, cerco di dare sempre il meglio. Contro la Virtus Roma? Sarà una partita molto tosta. In questo campionato non è mai facile vincere fuori casa. Dobbiamo stare sempre concentrati. Per ottenere la vittoria la chiave è quella di difendere per quaranta minuti e non per tre quarti di partita. Ringrazio i miei compagni di squadra, il coach Franco Ciani e Cristian Mayer”. Il biancazzurro nel solo mese di febbraio ha messo in fila questo record, una media da 19.8 punti e 11.4 rimbalzi a gara, con il 60% dal campo e l’85% ai liberi; per lui quattro doppie doppie su cinque gare disputate.