La Fortitudo Moncada è pronta al Biella, Ciani: "Squadra temibile, mi aspetto una gara molto tosta"

La Fortitudo Moncada Agrigento, domenica, affronterà Biella. La partita - valevole per la 23esima giornata di campionato - si giocherà al Biella Forum. Palla a 2 alle 18. A presentare l’importante sfida, stamani, sono stati il coach Franco Ciani ed il capitano Marco Evangelisti.

“Biella non viene da un paio di risultato positivi. Avrà bisogno di trovare continuità ed anche il successo in casa - ha detto il coach Ciani - . Sicuramente, faranno di tutto per vincere. Mi aspetto una gara molto tosta fatta da quelli che sono i punti di forza di Biella: talento, fisicità e solidità. Biella è temibile per un valore assoluto ma anche per quello che è riuscita ad esprimere in questa stagione. Chiarastella? Valgono tutte le considerazioni affettive e professionali che abbiamo fatto prima della gara di andata, sarà assolutamente piacevole vederlo fuori dal campo. Sarà problematico rivederlo sul campo, è un perno essenziale della sua squadra”.



“Andiamo nei campi più difficile dell’interno campionato. Dobbiamo essere umili - ha spiegato il capitano Marco Evangelisti - dobbiamo gettarci su tutti i palloni. Se lasci giocare Biella diventa difficile, dobbiamo limitare i loro punti di riferimento. Chiarastella? E’ uno dei giocatori più intelligenti con cui abbia mai giocato. E’ un playmaker aggiunto di Biella”.