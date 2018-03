Fortitudo, Zugno spedito verso il recupero: "Il peggio è passato"

Prosegue spedito il recupero di Ruben Zugno. Il play maker, lo scorso 13 febbraio, si è sottoposto ad intervento chirurgico. Al giocatore era stata riscontrata una “discontinuità della radice posteriore del menisco esterno a configurare rottura pressoché completa”.

Il play commenta: "Il recupero sta andando molto bene e sono davvero contento. Sto lavorando duro per tornare al top della condizione. Il peggio è ormai passato. Ho voglia di tornare in campo ed aiutare i miei compagni. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i tifosi che con un messaggio hanno deciso di starmi vicino".