Ultimo galà del 2019: Desire Capaldo incanta la Fortitudo Agrigento

L’ultimo gran galà dell'anno della Fortitudo Agrigento si è tenuto allo spazio Temenos. Un evento speciale che ha visto sfilare società, squadra e staff tecnico. Alla serata anche gli sponsor della Fortitudo Agrigento ed i collaboratori dell’azienda Moncada. L’evento, privato, ha portato sul palco dello spazio Temenos l’artista, Desire Capaldo. Un concerto esclusivo che il presidente Salvatore Moncada ha voluto fortemente. Desirè Capaldo ha cantato grandi brani, come Your Love, Volare, Con te partirò ma anche My Way e Memory. Il soprano ha raccolto consensi e grandi applausi.



“Sono felice d’essere qui – ha detto Salvatore Moncada – per noi è un bel momento”. Durante il suo intervento, il presidente, ha ricordato anche Steve Jobs. “Qualche giorno fa ho postato sui social un video, erano le sue parole. Per me, Jobs, è stato fonte di ispirazione in un periodo non semplice della mia vita”. E sulla Fortitudo Agrigento, Moncada ha parlato così: “Siamo ripartiti e adesso vogliamo che questo periodo continui. Per me la Fortitudo Agrigento è un’azienda ma anche una famiglia. Attorno alla squadra lavora tanta gente, persone che si spendono per la società”.



Sul palco Desire Capaldo ha ringraziato il presidente Moncada per l’evento. La serata è stata presentata dalla giornalista agrigentina, Marcella Lattuca. L'evento si è concluso con un buffet curato dal ristorante Terracotta e con una foto di rito. Il party ha raccolto circa 150 persone