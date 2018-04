Coach Ciani e Piazza uno contro l'altro: in palio i play off della Fortitudo

La Fortitudo Agrigento si giocherà i play off contro la Leonis Roma. Uno “scherzo del destino” che mette uno contro l'altro coach Ciani ad Ale Piazza, i due insieme per tre stagioni ad Agrigento, dovranno duellare ancora una volta. All’andata vinse “Piazzino”, sbancando di fatto il PalaMoncada. Adesso Agrigento ha voglia di ribaltare il risultato e portare via da Roma due punti che valgono i play off.

Piazza e la Fortitudo hanno scritto pagine importanti dello sport agrigentino. Dopo un girone il play bolognese e la sua ex squadra si trovano, ancora una volta, uno di fronte all’altro.

Ciani cerca la vittoria, Piazza vorrebbe trascinare la sua squadra a conquistare punti pesanti che li vedrebbe allontanare ancora di più l’ipotesi play out. I capitolini sono a +2 dalla Virtus Roma, ma provengono da una sconfitta.

A Roma vorrebbero chiudere la stagione con una vittoria, per questo coach Ciani sa bene che non sarà una partita semplice. Giocarsi il tutto per tutto contro la Leonis di un Ale Piazza che ad Agrigento ha fatto il buono e mai il cattivo tempo.