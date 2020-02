Si torna al PalaMoncada, parla Michele Giovanatto: "Eurobasket? Squadra insidiosa"

La Fortitudo Agrigento torna in campo. I biancazzurri, allenati da coach Cagnardi, affronteranno l’Eurobasket Roma. La partita si giocherà domenica 9 febbraio al PalaMoncada di Porto Empedocle, palla a 2 alle 18:00. La partita è valevole per la 23esima giornata di campionato del campionato di A2, girone Ovest. Ecco le parole di Michele Giovanatto.



“Domenica contro l’Eurobasket Roma ci aspetta una gara insidiosa perché affronteremo una squadra molto fisica che arriva da 2 vittorie nelle ultime 3 gare e vorrà dare continuità per provare in questo finale di stagione ad uscire dalle zone calde della classifica – dice il vice allenatore Michele Giovanatto. "Roma, dopo aver cambiato molto in questi mesi, ha finalmente trovato un buon assetto riuscendo a ruotare a referto sempre 9/10 giocatori con il giusto mix tra gioco interno ed esterno. Noi, come sempre, stiamo lavorando in maniera molto attenta su ogni singolo dettaglio del nostro gioco per continuare a migliorare giorno dopo giorno. Domenica ci piacerebbe avere un Palamoncada gremito per supportarci e darci quella spinta in più che quest’anno nelle partite casalinghe ha fatto la differenza”.