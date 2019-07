Supper coppa, la Fortitudo Agrigento con le siciliane e Napoli: ecco il girone

Novità di stagione, in serie A2, è la super coppa. La Fortitudo Agrigento è stata inserita nel “girone di ferro”. Si, perché, con i biancazzurri anche la corazzata Napoli, vera regina del mercato. La Fortitudo Agrigento dovrà vedersela con Capo d’Orlando e Trapani.

Partecipano alla Supercoppa Old Wild West 2019 le 28 squadre ammesse a partecipare al campionato di Serie A2. Suddivise in 7 gironi da 4, le squadre disputano 3 incontri di sola andata. I Club hanno facoltà di ospitare le gare anche in campi diversi da quelli del campionato, purché abbiamo omologazione FIP per il campionato di Serie B.

Tutte le partite della fase di qualificazione saranno disputate nelle date dell’8 (domenica), 11 (mercoledì) e 15 settembre (domenica). Le 7 squadre vincenti i gironi, più la miglior seconda, accedono alla fase ad eliminazione diretta. Strutturata su singola gara, sui campi delle quattro migliori prime classificate. Alle quali saranno abbinate le altre quattro partecipanti. La gara va disputata in una data a scelta delle Società ammesse, compresa tra il 19 (giovedì) ed il 22 (domenica) settembre. La 4 squadre vincenti accedono alla Final Four, strutturata sui due giorni con gare di semifinale e finale (Primo posto e terzo posto). La sede della Final Four viene individuata da LNP, in collaborazione con il Settore Agonistico Fip.

Girone azzurro

- Pallacanestro Trapani

- Fortitudo Agrigento

- Napoli Basket

- Orlandina Capo d'Orlando