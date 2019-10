Verso il derby, allenamenti anche nel week end per la Fortitudo Agrigento

Lo sciopero dei voli ha “fermato” la Fortitudo Agrigento. La squadra allenata da coach Cagnardi, avrebbe dovuto affrontare Treviglio. La partita è stata, però, rinviata a giorno 5 dicembre. Il match era valevole per la quarta giornata del campionato di A2, Ovest. I biancazzurri si alleneranno per tutto quanto il fine settimana. Si, coach Cagnardi, non ferma la sua squadra, tutt’altro.

Mercoledì la Fortitudo Agrigento affronterà la Pallacanestro Trapani, per un derby tutto da vivere. La partita si giocherà alle 20 e 30. Agrigento è pronta a portare al PalaMoncada i tifosi agrigentini. Cagnardi è al suo primo derby da allenatore della Moncada, un’emozione che di certo, il coach, non dimenticherà facilmente.