We Are Fortitudo, il play De Nicolao: "Gli agrigentini sono speciali davvero"

Giovanni De Nicolao, play maker della Fortitudo Agrigento, si è raccontato all’interno di una rubrica biancazzurra. Il giocatore della Moncada ha parlato del suo rapporto con agrigentini, ma anche del suo futuro e della sua voglia di allenare. "Mi piacerebbe allenare in un futuro, non so dove se qua o in America, oppure mi piacerebbe aprire una palestra ma non ne sono ancora sicurissimo. Vedremo". Giovanni, figlio e fratello d'arte, porta con sè un'eredità davvero pesante.

"Essere un De Nicolao? Mi rende molto fiero, e mi spinge a dare sempre il massimo di me. Mi fa anche capire che in ogni cosa che faccio rappresento non solo me stesso ma anche la mia famiglia". E sul rapporto con Agrigento e gli agrigentini, De Nicolao parla così:

"Personalmente mi sono trovato molto bene sin dall’inizio con tutti. Le persone qua sono molto calorose e se possono ti aiutano in qualsiasi cosa. Amo il mare quindi una città così sulla costa è semplicemente affascinante".