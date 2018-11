La Fortitudo Agrigento vola in vetta, coach Ciani: "Continuiamo a lavorare, i giovani? Sono contento"

“Siamo a più dieci dall’ultimo posto in classifica”. Coach Ciani non guarda la vetta ma fissa l’obiettivo prima: la salvezza. Si, il pensiero dell’allenatore è quello di non fare il passo più lungo della gamba.

“Abbiamo avuto un approccio sbagliato alla gara, troppo morbido. Era quello che temevo. A volte riusciamo a recuperare le partite, ma non sarà sempre così. Quindi – dice il coach – dobbiamo cambiare i primi dieci minuti di gara. Primato in classifica? Continuiamo a lavorare. I miei giovani? Stanno lavorando bene, sono contento di Fontana”.