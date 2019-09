Preseason da "urlo", la Fortitudo Agrigento batte ancora l'Orlandina

La Fortitudo Agrigento vince il derby di pre season contro l’Orlandina. L’amichevole che si è giocata a Piazza Armerina è stata vinta dagli uomini di coach Cagnardi. I biancazzurri si sono imposti con il punteggio di 86 a 60.



Una sfida bella e avvincente, un match dove la Fortitudo Agrigento è riuscita a mettere in campo atletismo e personalità. Le trame offensive hanno regalato un super Lorenzo Ambrosin.



Il biancazzurro ha chiuso la partita con 27 punti, lui il top scorer dell’amichevole vinta contro Capo d’Orlando. Dopo un avvio di gara soft, Agrigento impone il proprio ritmo e porta a casa il match.



Primi punti con la maglia “da grandi” per il giovanissimo, Alessandro Moricca.



TABELLINO



17-14; 34-28; 54-44; 86-60.



Fortitudo Agrigento 86



Easley 11, Chiarastella 2, Ambrosin 27, James 18, Moretti 8, Rotondo 6

Pepe 7, Fontana 4, Indelicato, Moricca 3. All Cagnardi, ass Giovanatto, Ferlisi.



Orlandina 60



Johnson 15, Mobio 18, Ani 2, Neri 4, Querci 11, Klanskis 3, Galipó, Kinsey 5, Trassi ne, Donda 2. All Sodini