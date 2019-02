"Gameday", la Fortitudo Agrigento in campo: al PalaMoncada arriva Latina

All’andata, la Fortitudo Agrigento, fu beffata nel finale. Adesso coach Ciani chiama alta l’attenzione, contro Latina serve l’impresa. Ennesima partita senza Giacomo Zilli, giocatore fondamentale per la Fortitudo Agrigento, i biancazzurri giocheranno il posticipo al PalaMoncada.

Alle 20 e 30 la squadra del patron Moncada affronterà nelle mura amiche un avversario solido e tosto. Ciani si affiderà quasi certamente a Tommaso Guariglia, in campo nel quintetto il capitano Evangelisti, Cannon e Ambrosin ed in cabina di regia l’americano Bell.

Pronto a subentrare ed a spaccare la partita Simone Pepe. E’ lui l’arma in più di coach Ciani. E’ la prima volta, quest’anno, che la Fortitudo Agrigento giochi di lunedì.

Settimana stravolta per i biancazzurri che hanno approfittato per affilare le armi. Latina è in forma, vuole il due su due contro la Fortitudo Agrigento di coach Ciani, ma la Moncada è “affamata” e cerca una vittoria cruciale.