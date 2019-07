Fontana ancora in biancazzurro, il diesse Mayer: "Dovrà lavorare sodo"

La Fortitudo Agrigento ha, oggi, annunciato il rinnovo dell'accordo con Edo Fontana. Il giovane, che lo scorso anno non ha vissuto una delle sue migliori annate, è pronto a vestire la maglia biancazzurra. Agrigento ha rinnovato la fiducia ad uno dei suoi under, Mayer e Cagnardi chiedono il massimo impegno.

Il direttore sportivo, Cristian Mayer: "Spero che Edoardo continui, al meglio, il suo percorso di crescita. E’ il suo secondo anno in serie A2 e da lui mi aspetto molto. Lavoreremo insieme affinché questo accada. Deve lavorare duramente, il resto verrà da sé”.

Coach Cagnardi: "Abbiamo pensato, con il direttore Cristian Mayer, che il percorso di Fontana alla Fortitudo Agrigento non dovesse fermarsi qui perché si tratta di un progetto iniziato lo scorso anno con un giovane che, in quanto tale, necessità di tempo ed opportunità. Riteniamo che alla seconda stagione con noi nel campionato di Serie A2, Edo, possa esprimere meglio quello che è il suo potenziale. Pretenderemo molto da lui in termini di presenza mentale e disponibilità a fare, attraverso il duro lavoro quotidiano, quei passi in avanti che riteniamo siano necessari per dimostrare di essere un giocatore sul quale scommettere, nei colloqui avuti con lui ho trovato un ragazzo sicuro e motivato, adesso la parola spetta al campo".

Edoardo Fontana: "Sono contento di ritornare. Mi aspetto di vivere un'altra stagione piena di emozioni. Vorrei avere meno alti e bassi, mi sento molto più pronto rispetto alla passata stagione. Sono carico e non vedo l'ora di cominciare. Sono felice di poter lavorare con Cristian Mayer, per far sì, che la mia crescita continui. Sono a piena disposizione del nuovo allenatore. Sono convinto che quest'anno si vedrà chi è il vero Edoardo Fontana".