Fabaria rally, "macchina organizzativa" al lavoro: ecco le novità

Torneranno a rombare i motori a Favara con la disputa del 25esima Fabaria Rally e con la prima edizione dell’Historic Fabaria Rally .

Per il 7 e 8 settembre 2019 prossimi, infatti, la società sportiva dilettantistica Proracing ha messo in calendario Acisport la classicissima manifestazione che per anni è stata il riferimento per tutti i rallisti dell’isola e non solo e che sarà abbinata all’edizione storica con la partecipazione di vetture che hanno fatto la storia del nostro sport.

“Fin dal mio insediamento – ha dichiarato Francesco Urso neo amministratore unico della società sportiva Proracing – il mio obiettivo è stato quello di riproporre la gara simbolo della nostra provincia e che quest’anno festeggia le 25 edizioni, a testimonianza della storia e della tradizione sportiva, seconda solo alla Targa Florio, vissuta nella nostra città. Saranno previste una serie di iniziative collaterali tra le quali l’istituzione di una targa “ Fair Play ” con il patrocinio del Panathlon International di Agrigento a favore della promozione dei diritti e dei doveri da parte dei giovani nella pratica dello sport, oltre che di condanna per qualunque forma di violenza nel mondo sportivo. La targa sarà consegnata all’equipaggio iscritto che si sarà classificato primo nella classifica under 23. Sarà prevista la realizzazione di un annullo postale a testimonianza e suggello di questo importante traguardo storico. Sono in cantiere altre iniziative ed in particolare con il comitato Italiano Paralimpico del Coni sarà organizzata una giornata dedicata alla pratica sportiva per i ragazzi disabili. Si preannuncia una giornata importante per la nostra società sportiva che da oltre vent’anni promuove la cultura dello sport nel mondo sociale essendo stata punto di riferimento di molti giovani che, grazie alla pratica sportiva, hanno creduto nei valori sani dello sport come momento di crescita, di aggregazione e di rispetto delle regole".

La macchina organizzativa è già stata attivata per mettere a punto tutti gli aspetti tecnici del programma, che sarà presentato alla stampa appena definito.