Ex Trapani e Catania, l'agrigentino Garufo lascia il Parma: rescissione consensuale

Desiderio Garufo lascia Parma ed il Parma calcio. Il calciatore di Grotte, ha rescisso il suo contratto con il club che oggi milita in serie B. Ad annunciarlo è stesso sito ufficiale gialloblu. Garufo dopo l’importante intervento al ginocchio, non è riuscito a trovare molto spazio. Per questo, il giocatore d’accordo con la società ha scelto di cambiare maglia. Il terzino, ad oggi, è svincolato e lavora per trovare la forma migliore. Garufo ex Trapani e Catania, con un passato agrigentino, ha tutta quanta la voglia di rimettersi in gioco. Per questo, anche per lui, l’estate del calciomercato sarà fondamentale.