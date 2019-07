Colpaccio Fortitudo Agrigento, arriva l'americano Christian James

Secondo americano messo sotto contratto e la Fortitudo Agrigrento. "Colpaccio" per i biancazzurri che portano in quel di Agrigento la forte ala, Christian James. Il rookie che proviene da Oklahoma. L’esterno, nell’ultimo anno da senior, ha registrato una media di 15.6 punti e 6.2 rimbalzi a partita. Nato a Houston, Christian James, sarà a disposizione di coach Cagnardi.



Il diesse Cristian Mayer: “E’ un giocatore che ha fatto cose importanti. Ha avuto delle ottime statistiche. Fa strano, che non ha avuto altre tipi di richieste. Siamo contenti di averlo con noi ad Agrigento. Christian James è un realizzatore, un giocatore che ha un grande istinto per il canestro. Speriamo che riesca ad adattarsi al meglio ad Agrigento ed al nostro campionato e possa dare al meglio il suo contributo”.



Coach Devis Cagnardi: “Siamo soddisfatti di avere portato ad Agrigento un giocatore come James che tanto bene ha fatto nella sua esperienza collegiale in un ateneo che sviluppa un programma cestistico di primo livello. Abbiamo voluto che Christian iniziasse la sua carriera professionistica con noi per la sua volontà di migliorarsi. Confidiamo che possa, da subito, mettere al servizio della squadra le sue qualità tecniche e fisiche. Come tutti i rookie avrà bisogno di tempo per adattarsi ma confidiamo nel gruppo e nel calore dei nostri tifosi affinché questo avvenga nel migliore dei modi”.