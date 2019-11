Pallavolo Aragona, per la trasferta di Torre Annunziata mancherà solo Martina Baruffi

La Seap Dalli Cardillo Aragona è partita questa mattina in pullman alla volta della Campania per affrontare domani la Fiamma Torrese Volley di Torre Annunziata. La partita è valida per la terza giornata del campionato di serie B1, girone D.

Coach Luca Secchi a tutte le atlete a disposizione, tranne la palleggiatrice Martina Baruffi che è rimasta a casa per continuare le terapie riabilitative dopo l'infortunio muscolare. Al suo posto, come nello scorso match giocato e vinto a Palmi, è stata convocata la terza alzatrice Speranza Maiello che in società ricopre anche il ruolo di team manager.

L'obiettivo di capitan Donà e compagne è quello di portare a casa l'intera posta in palio per continuare a rimanere in testa al campionato a punteggio pieno. La partita è in programma alle ore 17 e sarà possibile seguirla in diretta streaming sulla pagina Facebook della Pallavolo Aragona a partire dalle ore 16:50.