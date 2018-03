Serie C, l'Akragas "strappa" un punto al Cosenza

L’Akragas porta via un punto da Cosenza, i biancazzurri dopo una serie innumerevole di sconfitta riesce a strappare un pareggio. La squadra di Criaco riesce a tenere testa al Cosenza ed a fermarlo sullo zero a zero.

In trasferta lontani dal “De Simone” Vono e compagni riescono a fermare le iniziative dei padroni di casa. L’Akragas conquista un punto che mette in “archivio” e adesso prova a reagire.

TABELLINO

COSENZA: Saracco; Idda (46′ Calamai), Dermaku, Pascali; Corsi, Palmiero, Trovato, Bruccini (83′ Mungo), D’Orazio; Mungo; Tutino (76′ Baclet), Perez (76′ Okereke). A disp.: Zommers, Pasqualoni, Boniotti, Ramos, Camigliano, Braglia. Allenatore: Roberto Occhiuzzi (vice di Piero Braglia squalificato)

AKRAGAS: Vono; Scrugli (76′ Ioio), Mileto, Danese, Pastore; Carrotta, Sanseverino, Navas; Zibert; Dammacco (88′ Saitta), Moreo (68′ Camarà). A disp.: Lo Monaco, Raucci, Petrucci, Canale, Pisani, Caternicchia, Bramati, Minacori. Allenatore Leo Criaco