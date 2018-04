L' Akragas ha svolto oggi pomeriggio, allo stadio "Esseneto" di Agrigento, un allenamento tecnico - tattico in vista della sfida di campionato contro la Reggina. Il match è in programma domenica 22 aprile, all 16:30, allo stadio di Reggio Calabria. Tutti disponibili in casa biancoazzurra. La squadra domani mattina svolgerà la seduta di rifinitura in sede.