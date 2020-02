Akragas futsal, l'under 15 vince e conquista il titolo di campione interprovinciale

L'under 15 dell'Akragas Futsal vince una partita importante e porta a casa il titolo di campione interprovinciale- Il gruppo di giovani seguito da Elio Caltagirone e Daniele Calandrino continua a crescere. La vittoria che permette alla giovanile biancazzurra di approdare alle fasi regionali per giocarsi il titolo con le vincitrici degli altri gironi provinciali.

Ottimo il lavoro svolto ancora una volta dal settore giovanile akragantino nato da meno di due anni che nella stagione in corso sta vedendo propri canterani esordire e ben figurare nel campionato nazionale Under 19.

"Sono molto soddisfatto di quello che siamo riusciti a creare in un anno e mezzo - dice Caltagirone - abbiamo la consapevolezza dei nostri mezzi e lavoriamo in sinergia con lo staff societario per costruire ragazzi pronti a svolgere un ruolo da protagonisti con le nostre squadre che fanno i campionati nazionali”.

Soddisfatto anche il presidente Paradisi: "Siamo orgogliosi del fatto che con tenacia e consapevolezza nonostante la nostra sia una città difficile nella quale fare sport soprattutto per la mancanza di strutture adeguate, le nostre giovanili e la nostra prima squadra riescano con tanti sacrifici a fare ogni anno ottimi campionati rendendoci orgogliosi di essere agrigentini. Reputo che lo sport sia un traino fondamentale per la crescita culturale e civico di un territorio, i complimenti vanno ai nostri tecnici che dimostrano che nonostante le difficoltà il lavoro e la serietà paga sempre”.