Akragas Futsal, quinta vittoria consecutiva per l’under 19 biancazzurra

Quinta vittoria consecutiva per l’under 19 biancazzurra, che davanti ad un’ottima cornice di pubblico sconfigge dopo una bella e combattuta partita il Real Parco per 4 a 3. Gara in salita quella disputata allo Sport Village di Agrigento, che vedeva i ragazzi della Valle dei Templi, tenere in mano le redini del gioco ma subire le letali ripartenze ospiti, che permettono alla giovanile giallo/blu di chiudere la prima frazione di gioco in vantaggio per 3 a 2.

Una ripresa più accorta, unita alla grande voglia di ben figurare spingono i bianco azzurri alla rimonta che permette loro di cogliere la quinta vittoria consecutiva e di mantenere la zona play off. Le reti dell’incontro portano le firme di Alessandro Di Gangi, Simone Di Caro, Marco Roccaforte e Marco Casali. Nel complesso ottima la prova del rooster di casa che ancora una volta soffre, combatte e riesce a cogliere una meritata vittoria.

Prossima settimana intensa di appuntamenti per la giovanile akragantina che giocherà giovedì 22 novembre a Palermo contro la Mabbonath per la Coppa Italia e domenica 25 novembre a Catania contro le giovanili del Meta squadra in questa stagione in Serie A, due gare sulla carta molto difficili.