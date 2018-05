L'Akragas Futsal sognando la serie "B" è pronta ad affrontare lo Sport Center C5

Giornata decisiva. Dopo aver vinto la gara d’andata contro lo Sport Center C5, con il punteggio di 3 a 1, l'Akragas Futsal si prepara ad affrontare, oggi pomeriggio - alle 16 - a Celano gli abruzzesi, la sfida in trasferta che sancirà il passaggio del turno alla finale play-off. L’altra semifinale sarà invece tra Gubbio e Castelvolturno.

Quindi se l’Akragas dovesse superare la semifinale dovrà affrontare, nella finalissima la vincente tra Gubbio e Castelvolturno. La squadra più forte approderà direttamente in serie B. Le altre, ed in questo caso anche l’Akragas acquisiranno punteggio per ottenere un eventuale ripescaggio. Mister Peppe Castiglione ha "caricato" bene i suoi giocatori. I tifosi sono in fermento. Il presidente Peppe Paradisi vorrebbe scrivere un’altra importante pagina di storia.