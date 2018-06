L'Akragas Futsal è pronta alla sfida di ritorno contro il Vis Gubbio: i biancazzurri inseguono il sogno serie B

E' il grande giorno. E' il giorno del "verdetto". L’Akragas Futsal, oggi, al Pala Forum Bellavia, è in programma la sfida di ritorno contro il Vis Gubbio, già sconfitto all’andata. Il 6 a 4 in terra umbra consegna ai biancazzurri allenati da mister Peppe Castiglione un margine di tranquillità che permetterà a capitan Daino e compagni di gestire meglio la pressione della gara di ritorno. Due gol di scarto nel calcio a 5 sono poca roba, ma potrebbe essere complicato per la Vis Gubbio.

L'Akragas Futsal sembra essere ad un passo dall’impresa “serie B”. La squadra si è allenata tutta la settimana per arrivare all’appuntamento di oggi in grande forma. Sarà la gara di ritorno della finale playoff del raggruppamento 4 per acquisire il diritto alla partecipare alla Serie B nazionale 2018/2019.

Roster al completo in casa Akragas con il rientro di Emanuele Cinici dopo il turno di squalifica; unico assente Sutera Sardo ancora appiedato da una squalifica.