Akragas, ultimo giorno in città: sabato partenza per Cosenza

L'Akragas ha svolto oggi pomeriggio, presso l'impianto sportivo di Fontanelle, un allenamento congiunto con la formazione Berretti. Le due squadre, dopo un intenso riscaldamento, hanno disputato una partita con due tempi di 35 minuti ciascuno. La gara è servita a mister Di Napoli per provare uomini e schemi in vista della trasferta di domenica prossima sul campo del Bisceglie.

L'Akragas tornerà ad allenarsi domani mattina e subito dopo, intorno alle ore 13, partirà in pullman per la lunga trasferta in Puglia. La comitiva akragantina farà una prima sosta a Cosenza dove sabato mattina svolgerà la seduta di rifinitura. I biancoazzurri raggiungeranno Bisceglie sabato sera per il ritiro pre-partita.