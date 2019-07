Tennis, a Carola Costanza e Bartolomeo Collura il XVII Memorial Sollano

È stata un’edizione particolarmente riuscita, la XVII del Memorial Gaspare Sollano – Trofeo Travelgate, disputatasi sul campo di via De Gasperi del CT Agrigento. La prova era valida per i rispettivi circuiti regionali (maschile e femminile) di terza categoria della FIT Sicilia.

In campo femminile la vittoria è andata a Carola Costanza del Tennis Club Raffadali che, in finale, ha battuto la coriacea Antonella Restivo, del T.C. Racalmuto, con un duplice 64, al termine di un match combattuto, durato più di due ore.

Costanza è stata brava a superare un leggero malore durante il secondo set, riuscendo poi a portare a casa il match.

In campo maschile, ad alzare il trofeo è stato Bartolomeo Collura del CT Agrigento che, con lo score di 63 26 75, ha superato Salvatore Lo Bianco di San Giovanni Gemini, tesserato per il TC Favara. Un match spettacolare, a tratti entusiasmante, che ha soddisfatto i tantissimi appassionati che hanno affollato la struttura di via De Gasperi per tutti i quindici giorni del torneo, ma soprattutto per le finali.

A premiare i finalisti, i familiari del compianto Gaspare Sollano, che ogni anno spendono tante energie per migliorare e arricchire il torneo.

I vincitori del Memorial: Bartolomeo Collura e Carola Costanza, oltre al trofeo, si sono aggiudicati anche il premio messo in palio dalla Travelgate di Gero Bellavia, che consiste in un soggiorno gratuito per il week-end a Città del Mare, in occasione dell’annuale torneo di doppio giallo misto che si svolgerà a Terrasini nel giugno del 2020.

Per tutti l’appuntamento è alla prossima edizione del Memorial, quella del 2020, quando molto probabilmente il torneo si trasformerà in “Open”, con l’istituzione di un montepremi per i giocatori.