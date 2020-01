Giancarlo Giuliana è "Maestro nazionale dalla Federazione italiana tennis"

L’istruttore agrigentino Giancarlo Giuliana è stato insignito della qualifica di "Maestro nazionale dalla Federazione italiana tennis".

Si tratta di un altro importante tassello nel panorama tennistico agrigentino e siciliano. Per Giancarlo Giuliana sono stati due anni di intensa attività formativa in giro per l’Italia e adesso dovrà lavorare migliorare e portare avanti i giovani promettenti tennisti e tutte le nuove attività che la Fit promuove ogni anno.

“Quello attuale – dichaira il delegato provinciale Fit, Pippo Cellura, - è un momento felice per il tennis nazionale con ben 8 italiani di cui 2 siciliani (Cecchinato e Caruso) e della licatese Dalila Spiteri (528 WTA) che trainano e stimolano a 360 gradi il nostro mondo che sottolinea come il neo maestro Giancarlo Giuliana sia un professionista di altissimo spessore tecnico e umano che porterà, a beneficio di tutti, crescita del settore. Tanti i giovanissimi ‘under’ che alla guida delle sue sapienti mani sono stati sempre ai primi posti nelle classifiche siciliane. Oggi possiamo vantare, nella nostra provincia agrigentina, uno staff di insegnanti e strutture in forte aumento che daranno risultati importanti” conclude Cellura.