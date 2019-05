Nuovi campioni crescono: Dario Violante convocato dalla Sampdoria

E' stato convocato dalla Sampdoria, a Genova, e dopo due giorni di duro allenamento in prima squadra ha partecipato con i colori della Samp e indossando il numero 11 da titolare, al trentaquattresimo memorial Martinelli che si è tenuto a Pisa dal venerdì ad oggi. Nuovi campioni crescono. E accade anche ad Agrigento. A conquistare il numero "11", vestendo appunto i colori della Samp, è stato Dario Violante, classe 2005, di Agrigento, atleta cresciuto all'Athena.

Dario ha segnato - nei vari match del memorial - una doppietta che ha permesso alla squadra di accedere alle fasi successive e poi anche in finale. Finale che ha, appunto, questo pomeriggio, vinto proprio la Sampdoria. Nuovi campioni crescono! E provano a conquistare il futuro. Dario Violante è stato già attenzionato da diverse squadre quali Hellas Verona, Sassuolo ed anche la Juve: a breve verrà chiamato in sede per un provino ufficiale.

