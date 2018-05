Degrado urbano in via Manzoni, i commercianti: "E' una battaglia persa"

Continua la battaglia dei residenti e dei commercianti della via Manzoni. Una piccola discarica a cielo aperto ha indignato gli abitanti della zona. Seconda segnalazione nel giro di pochi giorni.

"Alcuni giorni fa ho inserito una segnalazione dove documentavo che in via Manzoni all'altezza del civico 18 era diventata una discarica. Svariate pec in direzione del Comune a diversi uffici e telefonate di negozianti vicini alla mia attività dovute a forte odore nauseabondo emesso della spazzatura abbandonata faceva si che attirava ogni tipo di animale e insetto vivente nella zona. Ieri 11 maggio a tarda mattinata l'azienda addetta ripuliva il tutto ma oggi è presente questa nuova discarica a cielo aperto. Io immagino che vi siano priorità maggiori in città ma dimenticarsi di Via Manzoni, una via dove transitano i vari turisti alloggiati nei vari b&b non da di certo una immagine stupenda della città".